Colombières-sur-Orb

MAI QUE MAI ! -COLOMBIÈRES SUR ORB _ LE SUD-OUEST S’INVITE DANS L’ORB

Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

De la randonnée-spectacle au grand Balèti final, vibrez au rythme du Rigodon ! Découvrez la vie de la mare au Jardin de la Huppe, participez aux ateliers musicaux et terminez en beauté avec le duo Vargoz sur la piste. Une journée d’immersion culturelle et naturelle unique !

Thématique Journée Spéciale Sud-Ouest Gascogne et Quercy à l’honneur.

Programme de la Journée

Matinée Transmission & Savoir-faire

10h30 12h30 Stage de Musique du Sud-Ouest

Contenu Apprentissage des répertoires traditionnels (cadences, ornements, spécificités instrumentales). Un moment privilégié avec des musiciens experts pour approfondir la pratique.

Après-midi Culture & Contes

À partir de 16h00 Lectures de Contes

Partenaires La Bibliothèque locale et la librairie L’Arbre à Palabres.

Public Familles et enfants. Une pause poétique pour découvrir l’imaginaire occitan à travers les mots.

17h00 18h00 Stage de Danse du Sud-Ouest

Contenu Initiation ou perfectionnement aux danses cadencées (Rondeaux, Congos…). Idéal pour se préparer au bal du soir.

18h00 19h30 Entrevista (Conférence-Rencontre)

Intervenant Bruno Cecillon.

Thème Danses et musique du sud-ouest, Qu’es aquò ? Une exploration ludique et historique pour comprendre l’origine et l’évolution de ces traditions.

Soirée Convivialité & Grand Bal

19h30 21h00 À Table !

Lieu L’Estanquet.

Offre Restauration variée, plat chaud du jour, crêpes et produits locaux pour un moment de partage avant la fête.

21h00 Balèti (Le Grand Bal du Vendredi)

Artistes Bodegam’Bal, Caminarem et Noù.

Description Une affiche exceptionnelle pour une nuit de transe et de danse au son de la bodega et des polyphonies rythmées.

Le conseil Tafanari

Ne manquez pas l’Entrevista de 18h00 ! C’est la clé pour comprendre pourquoi nous dansons ainsi. Cela donne un tout autre sens aux pas que vous exécuterez lors du Balèti de 21h. Et pour les gourmands, les crêpes de l’Estanquet sont réputées pour donner des forces aux danseurs de minuit ! .

Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 95 64 46

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English : MAI QUE MAI ! -COLOMBIÈRES SUR ORB _ LE SUD-OUEST S’INVITE DANS L’ORB

From the walk-show to the grand Balèti finale, you’ll vibrate to the rhythm of Rigodon! Discover the life of the pond in the Jardin de la Huppe, take part in musical workshops, and end the day in style with the Vargoz duo on the dance floor. A unique day of cultural and natural immersion!

L’événement MAI QUE MAI ! -COLOMBIÈRES SUR ORB _ LE SUD-OUEST S’INVITE DANS L’ORB Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC