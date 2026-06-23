Mailly-le-Château en fête ! Place Saint-Adrien Mailly-le-Château

Mailly-le-Château

Mailly-le-Château en fête !

Place Saint-Adrien Cour de la Mairie Mailly-le-Château Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

À l’occasion de la Fête nationale, la commune propose deux journées d’animations festives et familiales. Le 13 juillet, rendez-vous dans la cour de la mairie pour la distribution des lampions, suivie de la retraite aux flambeaux accompagnée par la clique des pompiers puis du bal des pompiers avec buvette. Le 14 juillet, l’Espace Nature du Beauvais accueille un après-midi jeux avec stands, animations, ateliers, buvette et crêpes. Avec la participation des associations locales, de la Ferme Équestre de Pesteau et des Archers de la Rose d’Or d’Avallon. .

Place Saint-Adrien Cour de la Mairie Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 40 37

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English : Mailly-le-Château en fête !

L’événement Mailly-le-Château en fête ! Mailly-le-Château a été mis à jour le 2026-06-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)