AGENDA · Morannes sur Sarthe-Daumeray
Mairie de Chemiré, Mairie de Chemiré, Morannes sur Sarthe-Daumeray
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Chemiré · Morannes sur Sarthe-Daumeray
Informations pratiques
Mairie de Chemiré 19 et 20 septembre Mairie de Chemiré Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La façade et la toiture sont inscrites à l’inventaire au titre des monuments historiques.
Mairie de Chemiré Chemiré sur sarthe Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Maine-et-Loire Pays de la Loire
La façade et la toiture sont inscrites à l’inventaire au titre des monuments historiques.
Laura Bellanger
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