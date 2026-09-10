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Mairie de Chemiré, Mairie de Chemiré, Morannes sur Sarthe-Daumeray

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Chemiré · Morannes sur Sarthe-Daumeray

Mairie de Chemiré, Mairie de Chemiré, Morannes sur Sarthe-Daumeray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Chemiré
Adresse
Chemiré sur sarthe
Ville
49640 Morannes sur Sarthe-Daumeray
Département
Maine-et-Loire

Mairie de Chemiré 19 et 20 septembre Mairie de Chemiré Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La façade et la toiture sont inscrites à l’inventaire au titre des monuments historiques.

Mairie de Chemiré Chemiré sur sarthe Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Maine-et-Loire Pays de la Loire
La façade et la toiture sont inscrites à l’inventaire au titre des monuments historiques.

Laura Bellanger

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