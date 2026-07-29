Informations pratiques

Vernantes

Mairie-Église de Vernantes

Place de la mairie Vernantes Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Transformée en mairie, l’ancienne église renferme le tombeau des seigneurs de Jalesnes.

La partie la plus remarquable de ce monument est son clocher du 12e siècle. La physionomie de la façade a été profondément modifiée au cours du 19e siècle.

Exposition sur le cadastre impérial le samedi de 14h à 16h

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. .

Place de la mairie Vernantes 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 50 12 mairie@vernantes.fr

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English :

Now the town hall, the former church contains the tomb of the Lords of Jalesnes.

L’événement Mairie-Église de Vernantes Vernantes a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME