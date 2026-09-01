Mais c’est quoi ce langage (inclusif) ? Maison de la Conversation Paris

Informations pratiques

« L’écriture inclusive » fait débat : beaucoup de gens en parlent mais les avis sont souvent basés sur des idées préconçues plus que sur des fondements scientifiques, linguistiques et historiques.

Ce cycle de 4 ateliers propose de prendre un temps de réflexion pour comprendre ce qu’est vraiment le langage inclusif et la diversité de ses formes (au-delà du polémique point médian) ; prendre conscience que c’est un outil que nous pouvons toutes et tous utiliser au quotidien, au travail ou à la maison, et apprendre comment ; décortiquer les arguments qui s’y opposent et savoir y répondre, pour nourrir un débat citoyen constructif et inclusif.

Au programme

Atelier 1 et 2 : Initiation au langage inclusif

C’est quoi la différence entre langage inclusif et écriture inclusive ? À quoi ça sert ? Comment on fait ? Quelles sont les différentes techniques ? Comment faire pour éviter le backlash ? Pourquoi tant d’entreprises l’utilisent ?

L’atelier d’initiation pose les bases du débat et explique les grandes conventions du langage inclusif en s’appuyant sur des exemples concrets du quotidien (publicité, offres d’emploi, séries…).

Atelier 3 : Le langage inclusif, super-pouvoir des adultes contre les stéréotypes de genre chez les enfants

Quand on élève ou travaille avec des enfants, on se pose beaucoup de questions pour savoir comment éviter de transmettre les stéréotypes: à quel jeu jouer ? quel livre lire ? Mais il y a un super pouvoir qu’on a déjà et qu’on a tendance à sous-estimer : le choix de nos mots et l’emploi d’un langage où « le masculin ne l’emporte pas ». Parce qu’il conditionne dès le plus jeune âge la vision des métiers ou la place des individus dans la société, le choix de mots justes, précis et inclusifs est crucial.

Cet atelier explore les ressorts scientifiques de l’impact des mots sur les stéréotypes de genre, propose une approche déculpabilisante sur l’apprentissage du français aux enfants et suggère des pratiques efficaces du langage inclusif avec des enfants.

Atelier 4 : «Écriture inclusive » : le bingo des arguments, ou comment muscler sa répartie pour défendre le langage inclusif

Ça sert à rien ! C’est un faux combat ! C’est illisible pour les dys ! Le français est suffisamment compliqué comme ça ! La langue n’est pas sexiste ! C’est un truc de féministe woke sans intérêt ! Vous avez pas mieux à faire ?

Pas toujours facile de répondre en gardant son calme. Alors jouons au bingo des arguments pour s’entraîner !

Dans cet atelier, après une rapide introduction sur le concept de langage inclusif, nous passerons en revue les grands arguments des réfractaires et nous jouerons à y répondre, en mobilisant des arguments scientifiques, historiques, linguistiques, avec des illustrations concrètes pour convaincre et débattre sans s’écharper.

⚠️ Notes :

– il n’est pas indispensable d’avoir suivi un atelier d’initiation pour assister aux ateliers suivants

– les ateliers sont ouverts à toutes et tous, que le français soit votre langue maternelle ou non, mais il est nécessaire d’avoir une bonne pratique orale pour pouvoir suivre et participer. Ce n’est pas un cours de français, votre « niveau » en grammaire ou orthographe importe peu !

Dates

Atelier 1 initiation : mercredi 23 septembre de 19h à 21h

Atelier 2 initiation : mercredi 7 octobre de 17h à 19h

Atelier 3 éducation x langage inclusif : samedi 14 novembre de 14h à 16h

Atelier 4 bongo des arguments : mercredi 9 décembre de 19h à 21h

Tarif

Gratuit

Animation

Alicia Birr

Comment venir ?

maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

4 ateliers pour comprendre ce qu’est vraiment le langage inclusif, passer à l’action et débattre sans s’écharper.

Le mercredi 23 septembre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-24T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T19:00:00+02:00_2026-09-23T21:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/mais-cest-quoi-ce-langage-inclusif-tickets-1996240564265?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

