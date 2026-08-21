UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bougival

Maison Berthe-Morisot – Exposition temporaire « Exposition Promenades impressionnistes, sur les pas de Monet, Morisot, Hoschedé… », Maison Berthe Morisot, Bougival

samedi 19 septembre 2026 · Maison Berthe Morisot · Bougival

Maison Berthe-Morisot – Exposition temporaire « Exposition Promenades impressionnistes, sur les pas de Monet, Morisot, Hoschedé… », Maison Berthe Morisot, Bougival

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison Berthe Morisot
Adresse
1 avenue de la Drionne, 78380 Bougival
Ville
78380 Bougival
Département
Yvelines
Tarif
Tarif : 3 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation conseillée. Renseignements : 01 39 24 88 88

Maison Berthe-Morisot – Exposition temporaire « Exposition Promenades impressionnistes, sur les pas de Monet, Morisot, Hoschedé… » 19 et 20 septembre Maison Berthe Morisot Yvelines

Tarif : 3 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation conseillée. Renseignements : 01 39 24 88 88

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

ExpositionPromenades impressionnistes, sur les pas de Monet, Morisot, Hoschedé…
Dans le cadre de l’année Monet, Bougival, où l’artiste a posé son chevalet, propose une exposition qui fait dialoguer les oeuvres de Claude Monet, Berthe Morisot et Blanche Hoschedé. Conçue comme une déambulation sensible, elle invite à parcourir les paysages qui ont inspiré ces artistes.

Maison Berthe Morisot 1 avenue de la Drionne, 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 24 88 88 https://www.versailles-tourisme.com/ https://www.ville-bougival.fr/decouvrir-bougival/patrimoine/maison-berthe-morisot/ [{« type »: « link », « value »: « https://versailles-tourisme.com/ »}] Une expérience inédite à la Maison Berthe Morisot ! Plongez dans l’univers de la première femme peintre impressionniste avec une visite immersive entre histoire et peinture dans le seul espace muséal entièrement dédié à l’artiste peintre. En voiture :
Parking Bouzemont (zone bleue) – 2 minutes à pied
Parking Ile de la Chaussée (gratuit) -7 minutes à pied
En transports en commun :
Bus D « Parly 2-Dutartre – Gare de Bougival » ― Arrêt « Pont de Bougival » ― 2 minutes à pieds
Bus 259 « Saint-Germain-en-Laye RER – Nanterre-Papeteries » ― Arrêt « Pont de Bougival » ― 5 minutes à pieds
RER A « Saint-Germain-en-Laye – Marne-La-Vallée Chessy » jusqu’à Chatou-Croissy, puis bus D
Transilien L « Saint-Lazare – Saint-Nom-La-Bretèche » jusqu’à Bougival, puis bus D
Exposition « Promenades impressionnistes, sur les pas de Monet, Morisot, Hoschedé… »

©Mairie de Bougival

À voir aussi à Bougival (Yvelines)