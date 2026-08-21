Maison Berthe-Morisot – Exposition temporaire « Exposition Promenades impressionnistes, sur les pas de Monet, Morisot, Hoschedé… », Maison Berthe Morisot, Bougival

Informations pratiques

Maison Berthe-Morisot – Exposition temporaire « Exposition Promenades impressionnistes, sur les pas de Monet, Morisot, Hoschedé… » 19 et 20 septembre Maison Berthe Morisot Yvelines

Tarif : 3 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation conseillée. Renseignements : 01 39 24 88 88

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

ExpositionPromenades impressionnistes, sur les pas de Monet, Morisot, Hoschedé…

Dans le cadre de l’année Monet, Bougival, où l’artiste a posé son chevalet, propose une exposition qui fait dialoguer les oeuvres de Claude Monet, Berthe Morisot et Blanche Hoschedé. Conçue comme une déambulation sensible, elle invite à parcourir les paysages qui ont inspiré ces artistes.

Maison Berthe Morisot 1 avenue de la Drionne, 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 24 88 88 https://www.versailles-tourisme.com/ https://www.ville-bougival.fr/decouvrir-bougival/patrimoine/maison-berthe-morisot/ [{« type »: « link », « value »: « https://versailles-tourisme.com/ »}] Une expérience inédite à la Maison Berthe Morisot ! Plongez dans l’univers de la première femme peintre impressionniste avec une visite immersive entre histoire et peinture dans le seul espace muséal entièrement dédié à l’artiste peintre. En voiture :

Parking Bouzemont (zone bleue) – 2 minutes à pied

Parking Ile de la Chaussée (gratuit) -7 minutes à pied

En transports en commun :

Bus D « Parly 2-Dutartre – Gare de Bougival » ― Arrêt « Pont de Bougival » ― 2 minutes à pieds

Bus 259 « Saint-Germain-en-Laye RER – Nanterre-Papeteries » ― Arrêt « Pont de Bougival » ― 5 minutes à pieds

RER A « Saint-Germain-en-Laye – Marne-La-Vallée Chessy » jusqu’à Chatou-Croissy, puis bus D

Transilien L « Saint-Lazare – Saint-Nom-La-Bretèche » jusqu’à Bougival, puis bus D

Exposition « Promenades impressionnistes, sur les pas de Monet, Morisot, Hoschedé… »

©Mairie de Bougival