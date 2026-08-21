Maison de Garonne Atelier d’initiation à la fabrication de pain et de beurre Tout public Maison de Garonne Boé

Informations pratiques

Boé

Maison de Garonne Atelier d’initiation à la fabrication de pain et de beurre Tout public

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 Journée européenne du Patrimoine Atelier d’initiation à la fabrication de pain et de beurre

Gratuit. Places limitées, sur réservation au 05 53 98 65 61 ou maison-garonne@ville-boe.fr

Samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 Journée européenne du Patrimoine Atelier d’initiation à la fabrication de pain et de beurre

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez vivre une expérience authentique en famille ou entre amis en mettant la main à la pâte.

Lors de cet atelier convivial, petits et grands découvriront les secrets de la fabrication du pain et du beurre, comme autrefois. Du pétrissage de la pâte au barattage du beurre, chaque étape sera l’occasion d’apprendre, de s’amuser et de déguster ses propres créations.

Un moment chaleureux et gourmand à partager ensemble.

Gratuit. Places limitées, sur réservation au 05 53 98 65 61 ou maison-garonne@ville-boe.fr .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

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English : Maison de Garonne Atelier d’initiation à la fabrication de pain et de beurre Tout public

Saturday, September 19, from 10 a.m. to 12 p.m. and from 2:30 p.m. to 4:30 p.m. European Heritage Day: Introductory workshop on making bread and butter

Free. Limited space available; reservations required at 05 53 98 65 61 or maison-garonne@ville-boe.fr

L’événement Maison de Garonne Atelier d’initiation à la fabrication de pain et de beurre Tout public Boé a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Destination Agen