Visite guidée de la Maison de Garonne, Maison de Garonne, Boé

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison de Garonne Samedi 19 septembre, 10h30 Maison de Garonne Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

La Maison de Garonne vous accueille pour une visite commentée consacrée au patrimoine culturel et naturel du fleuve.

Aménagée dans une ancienne tour de guet du XIVe siècle, elle abrite aujourd’hui une scénographie évoquant les liens entre la Garonne et les hommes, l’histoire de Boé et de la Garonne agenaise, ainsi que la biodiversité présente dans le fleuve et sur ses berges.

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne, 47550 Boé Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 98 65 61 http://www.maisongaronne.ville-boe.fr/ https://www.facebook.com/villedeboe La maison de Garonne vous accueille pour vous faire découvrir le patrimoine culturel et naturel de la Garonne. Aménagée dans une ancienne tour de guet du XIVe siècle, la maison de Garonne accueille une scénographie rappelant le lien entre le fleuve et les hommes, l’histoire de Boé et de la Garonne agenaise, et de la biodiversité que la Garonne abrite. Depuis son dernier étage à ciel ouvert, le site offre également une vue panoramique sur les paysages alentours. La visite peut se compléter avec le sentier pédagogique aménagé aux abords du site et longeant en partie la Garonne. Parking à proximité (300 m). Accès PMR.

La Maison de Garonne vous accueille via une visite commentée pour vous faire découvrir le patrimoine culturel et naturel de la Garonne. Aménagée dans une ancienne tour de guet du XIVe siècle ; la de…

©Ville de Boé