Journées portes ouvertes à la maison de la Garonne, Maison de Garonne, Boé

Informations pratiques

Journées portes ouvertes à la maison de la Garonne 19 et 20 septembre Maison de Garonne Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Maison de Garonne vous invite à découvrir le patrimoine culturel et naturel du fleuve.

Aménagée dans une ancienne tour de guet du XIVe siècle, elle propose aujourd’hui une scénographie consacrée aux liens entre la Garonne et les hommes, à l’histoire de Boé et de la Garonne agenaise, ainsi qu’à la biodiversité abritée par le fleuve.

Depuis son dernier étage à ciel ouvert, la Maison de Garonne offre une vue panoramique sur les paysages environnants.

La visite peut se poursuivre sur le sentier pédagogique aménagé aux abords du site, qui longe en partie la Garonne.

Le site et le sentier sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Maison de Garonne 11 rue Lacassagne, 47550 Boé Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 98 65 61 http://www.maisongaronne.ville-boe.fr/ https://www.facebook.com/villedeboe La maison de Garonne vous accueille pour vous faire découvrir le patrimoine culturel et naturel de la Garonne. Aménagée dans une ancienne tour de guet du XIVe siècle, la maison de Garonne accueille une scénographie rappelant le lien entre le fleuve et les hommes, l’histoire de Boé et de la Garonne agenaise, et de la biodiversité que la Garonne abrite. Depuis son dernier étage à ciel ouvert, le site offre également une vue panoramique sur les paysages alentours. La visite peut se compléter avec le sentier pédagogique aménagé aux abords du site et longeant en partie la Garonne. Parking à proximité (300 m). Accès PMR.

La Maison de Garonne vous accueille pour vous faire découvrir le patrimoine culturel et naturel de la Garonne. Aménagée dans une ancienne tour de guet du XIVe siècle ; la Maison de Garonne accueille …

©Ville de Boé