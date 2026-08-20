Maison de ventes aux enchères – Portes Ouvertes De Baecque Marseille, De Baecque Marseille, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · De Baecque Marseille · Marseille
Informations pratiques
Maison de ventes aux enchères – Portes Ouvertes De Baecque Marseille Samedi 19 septembre, 14h00 De Baecque Marseille Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Découverte du métier de commissaire-priseur et exposition d’œuvres d’art au sein de la salle des ventes.
De Baecque Marseille 5 rue Vincent Courdouan 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Découverte du métier de commissaire-priseur et exposition d’œuvres d’art au sein de la salle des ventes.
©De Baecque et Associés
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