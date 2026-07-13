Maison des Jeux – Hauts Pavés Rue Eugène Bégarie Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Rendez-vous dans la résidence rue Bégarie, aux Hauts-Pavés, pour un après-midi ludique placé sous le signe du jeu, du partage et de la convivialité.Parcours de jeux de lancer, véhicules, ateliers de motricité, jeux de société et casse-têtes attendent petits et grands pour des moments de découverte, de coopération et d’amusement en plein air. Une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis et de profiter d’un après-midi convivial dans une ambiance chaleureuse.Plus d’informations ???? https://www.maisondesjeux-nantes.org

Rue Eugène Bégarie Nantes 44000

02 40 35 75 67 https://www.maisondesjeux-nantes.org



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