Maison des Jeux – Hauts Pavés Rue Eugène Bégarie Nantes
vendredi 28 août 2026 · Rue Eugène Bégarie · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 15:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Rendez-vous dans la résidence rue Bégarie, aux Hauts-Pavés, pour un après-midi ludique placé sous le signe du jeu, du partage et de la convivialité.Parcours de jeux de lancer, véhicules, ateliers de motricité, jeux de société et casse-têtes attendent petits et grands pour des moments de découverte, de coopération et d’amusement en plein air. Une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis et de profiter d’un après-midi convivial dans une ambiance chaleureuse.Plus d’informations ???? https://www.maisondesjeux-nantes.org
Rue Eugène Bégarie Nantes 44000
02 40 35 75 67 https://www.maisondesjeux-nantes.org
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