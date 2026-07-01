Maison du Parc, Maison du Parc, Saint-Quentin

Informations pratiques

Maison du Parc 19 et 20 septembre Maison du Parc Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:45:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite commentée d’une heure à bord d’un bacôve (embarcation traditionnelle en bois) à la découverte de la faune, de la flore et des travaux de gestion de la Réserve Naturelle Nationale des Marais d’Isle de Saint-Quentin

Maison du Parc Avenue Léo Lagrange, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Faubourg d’Isle Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323050650 »}]

Visite commentée d’une heure à bord d’un bacôve (embarcation traditionnelle en bois) à la découverte de la faune, de la flore et des travaux de gestion de la Réserve Naturelle Nationale des Marais de…

©Ville de Saint-Quentin