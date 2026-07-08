Maison du Pardessus, charpente La Grande Saline Salins-les-Bains

Informations pratiques

Salins-les-Bains

Maison du Pardessus, charpente

La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite guidée dans le cadre de Journées Européennes du Patrimoine

Visite technique de la reconstruction de la charpente avec un maître-compagnon du Devoir

Prévoir chaussures adaptées

Places limitées. Sur réservation .

La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com

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English : Maison du Pardessus, charpente

L’événement Maison du Pardessus, charpente Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)