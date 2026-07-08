Maison du Pardessus, charpente La Grande Saline Salins-les-Bains
dimanche 20 septembre 2026 · La Grande Saline · Salins-les-Bains
Informations pratiques
Salins-les-Bains
Maison du Pardessus, charpente
La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite guidée dans le cadre de Journées Européennes du Patrimoine
Visite technique de la reconstruction de la charpente avec un maître-compagnon du Devoir
Prévoir chaussures adaptées
Places limitées. Sur réservation .
La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com
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English : Maison du Pardessus, charpente
L’événement Maison du Pardessus, charpente Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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