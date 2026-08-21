Maison Huard, Maison Huard, Châteaubriant
samedi 19 septembre 2026 · Maison Huard · Châteaubriant
Informations pratiques
Maison Huard 19 et 20 septembre Maison Huard Loire-Atlantique
Entrée libre – film de présentation, contact: 02 40 28 20 90
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
En 1863, Jean-François Huard, artisan, fabrique et répare des mécanismes de moulins et crée un atelier à Châteaubriant. Ses fils transformeront l’entreprise artisanale en une grande société industrielle de machinisme agricole.
Vous pourrez découvrir dans la Maison Huard, une exposition permanente qui vous donnera les éléments essentiels sur l’essor extraordinaire de cette entreprise castelbriantaise.
Maison Huard 6, rue Guy Moquet, 44110 Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 20 90 http://www.tourisme-chateaubriant.fr Espace muséographique et de mémoire consacré à l’histoire de l’entreprise Huard de 1863 à 1987.
En 1863, Jean-François Huard, artisan, fabrique et répare des mécanismes de moulins et crée un atelier à Châteaubriant. Ses fils transformeront l’entreprise artisanale en une grande société.
maison huard
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