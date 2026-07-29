Maison Louis de Grenelle Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Maison Louis de Grenelle
839 rue Marceau Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Profitez d’une visite et d’une dégustation dans un cadre époustouflant. Plongez dans nos caves troglodytiques à 12 mètres de profondeur pour découvrir le patrimoine sous-terrain de la ville de Saumur.
Que vous soyez en famille ou entre amis, notre équipe vous initiera à la transformation quasi magique de grains de raisin soigneusement sélectionnés en une myriade de délicates fines bulles.
Visite libre des caves gratuites sur les horaires d’ouverture.
Visites guidées et dégustation (sur réservation).
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h30 à 19h.
Visite guidée à partir de 11h, à partir de 14h, à partir de 16h et à partir de 17h. .
839 rue Marceau Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 23 21 contact@louisdegrenelle.fr
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English :
Enjoy a tour and tasting in a breathtaking setting. Descend into our cave cellars, 12 meters below ground, to discover the underground heritage of the city of Saumur.
L’événement Maison Louis de Grenelle Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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