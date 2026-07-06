Maison Noire # Lecture parlée chantée Médiathèque Françoise Sagan Paris

Informations pratiques

C’est dans le cadre de la prison Saint Lazare, lieu à la fois spectaculaire et chargé d’histoire(s) qu’elle construit ce nouveau huit clos. Jusqu’en 1927 y furent enfermées celles que l’on désigne alors comme les « infamies de la Capitale ». Quels échanges passionnés auraient pu avoir ces femmes anarchistes, danseuses de cabaret, prostituées ou voleuses ? Tandis que certaines vendaient leur corps ou collaboraient avec les barons du capitalisme, d’autres combattaient l’exploitation et rêvaient d’un monde plus juste. Dans un collage audacieux, Pascaline Herveet mêle narration, chansons, poésie et parole militante. Avec un humour débridé, « La Maison Noire » tisse des passerelles entre les époques et nous plonge dans l’univers vibrant du cabaret – espace de lutte et de joie. (Lectures – Cirque du Docteur Paradi)

A l’occasion de l’exposition Prisonnières, présentée du 15 septembre au 13 décembre par la médiathèque Françoise Sagan, Pascaline Herveet est invitée à la médiathèque pour une lecture chantée de sa pièce en cours de formation.

La pièce de cirque est prévue pour mai 2027. Mais avant ça, Pascaline Herveet, autrice et interprète du groupe Les Elles, en présente une version solo, brute et minimaliste. La lecture chantée du texte prendra donc une forme différente du spectacle final, notamment car Pascaline Hervéet incarnera chacun des personnages.

Distribution :

Écriture et jeu : Pascaline Herveet

Production et administration : Laura Guillot

Diffusion : Nolwenn Manac’h – l’Avant Courrier

Soutiens et Coproductions :

Le Plongeoir – Pôle National Cirque du Mans, l’Entracte scène conventionnée de Sablé sur Sarthe

La compagnie est conventionnée par l’État – Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire et soutenue par la Ville de Cholet.

Venez assister à cette étape de la création du spectacle à la Médiathèque Françoise Sagan le 25 septembre 2026.

Entrée libre – A partir de 14 ans

A l’occasion de l’exposition « Prisonnières – Les dernières années de la prison Saint-Lazare (1919-1932) », la médiathèque accueille Pascaline Herveet du Cirque du Docteur Paradi pour une lecture parlée chantée de « Maison Noire »

Le vendredi 25 septembre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-25T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T19:00:00+02:00_2026-09-25T20:30:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/info/ https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/info/



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