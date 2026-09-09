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Maison sur le fleuve & Mois de l’architecture parking rue de crouin ou place du solençon puis suivre le chemin de halage jusqu’au croisement de l’impasse St Fiacre Cognac

samedi 17 octobre 2026 · parking rue de crouin ou place du solençon puis suivre le chemin de halage jusqu'au croisement de l'impasse St Fiacre · Cognac

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
parking rue de crouin ou place du solençon puis suivre le chemin de halage jusqu'au croisement de l'impasse St Fiacre
Adresse
impasse saint fiacre
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

Maison sur le fleuve & Mois de l’architecture

parking rue de crouin ou place du solençon puis suivre le chemin de halage jusqu’au croisement de l’impasse St Fiacre impasse saint fiacre Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Une visite guidée et gratuite de La Maison sur le Fleuve .
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parking rue de crouin ou place du solençon puis suivre le chemin de halage jusqu’au croisement de l’impasse St Fiacre impasse saint fiacre Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 17 24 

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English :

A free guided tour of La Maison sur le Fleuve.

L’événement Maison sur le fleuve & Mois de l’architecture Cognac a été mis à jour le 2026-08-31 par Destination Cognac

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