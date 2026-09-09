Maison sur le fleuve & Mois de l’architecture parking rue de crouin ou place du solençon puis suivre le chemin de halage jusqu’au croisement de l’impasse St Fiacre Cognac

samedi 17 octobre 2026 · parking rue de crouin ou place du solençon puis suivre le chemin de halage jusqu'au croisement de l'impasse St Fiacre · Cognac

Informations pratiques

Cognac

Maison sur le fleuve & Mois de l’architecture

parking rue de crouin ou place du solençon puis suivre le chemin de halage jusqu’au croisement de l’impasse St Fiacre impasse saint fiacre Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Une visite guidée et gratuite de La Maison sur le Fleuve .

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parking rue de crouin ou place du solençon puis suivre le chemin de halage jusqu’au croisement de l’impasse St Fiacre impasse saint fiacre Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 17 24

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English :

A free guided tour of La Maison sur le Fleuve.

L’événement Maison sur le fleuve & Mois de l’architecture Cognac a été mis à jour le 2026-08-31 par Destination Cognac