Maison sur le fleuve & Mois de l’architecture parking rue de crouin ou place du solençon puis suivre le chemin de halage jusqu’au croisement de l’impasse St Fiacre Cognac
samedi 17 octobre 2026 · parking rue de crouin ou place du solençon puis suivre le chemin de halage jusqu'au croisement de l'impasse St Fiacre · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Maison sur le fleuve & Mois de l’architecture
parking rue de crouin ou place du solençon puis suivre le chemin de halage jusqu’au croisement de l’impasse St Fiacre impasse saint fiacre Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Une visite guidée et gratuite de La Maison sur le Fleuve .
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parking rue de crouin ou place du solençon puis suivre le chemin de halage jusqu’au croisement de l’impasse St Fiacre impasse saint fiacre Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 17 24
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English :
A free guided tour of La Maison sur le Fleuve.
L’événement Maison sur le fleuve & Mois de l’architecture Cognac a été mis à jour le 2026-08-31 par Destination Cognac
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