Maisons castors de Villeurbanne : Ravivez, résistez, réimaginez !, Maisons Castors,, Villeurbanne

Informations pratiques

Maisons castors de Villeurbanne : Ravivez, résistez, réimaginez ! Dimanche 20 septembre, 15h00 Maisons Castors, Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

« La peine de l’eau est infinie »

Ravivez !

Cette zone de Villeurbanne est un vaste territoire façonné par les anciens bras du Rhône, les lônes. La nappe phréatique comme une vaste étendue souterraine est très affleurante, parfois à moins de deux mètres de la surface des terres.

Huit maisons de l’utopie castors (1945-1955) sont construites sur l’eau, et des balmes. Il a fallu faire des fondations de quatre mètres de profondeurs, à la pelle et à la pioche. Ils n’ont pas trouvé la roche, seulement du sable et des gravières.

Résistez !

C’est dans cet espace, traversé par l’histoire d’un pont qui n’a pas eu lieu, irrigué par la mémoire de ceux qui ont tenu, que deux artistes investissent une des maisons.

Réimaginez !

Jérôme Dupré la Tour et Élodie Tranchant, à l’occasion de ces JEP et en Résonance de la Biennale d’art contemporain, proposent une exposition autour d’un thème lié à ces auto-construction du Patrimoine Ordinaire, La peine de l’eau est infinie. À travers un ensemble d’œuvres plastiques et vidéo, ils explorent le rêve par ses bords : non pas le rêve triomphant, mais le rêve comme flux et comme absence, comme ce qui reste lorsque l’image se dérobe au réveil, quand la mémoire s’étiole, laissant des bribes flotter.

L’eau traverse l’exposition comme elle traverse ce quartier bâti sur les anciens bras du Rhône et ses lônes, pas comme obstacle mais comme passage.

Elle évoque une forme de fluidité : porosités entre ce qui a eu lieu et ce qui aurait pu être, témoignant et transmettant cette mémoire collective.

En résonance avec la Biennale d’art contemporain de Lyon 2026

Maisons Castors, 12 rue Alfred Brinon 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Buers Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Les maisons Castor sont des habitations autoconstruites en France après la Seconde Guerre mondiale, inspirées du modèle canadien Castors. Elles symbolisent la reconstruction et l’entraide, avec des familles se regroupant pour bâtir leurs logements à moindre coût. Elles témoignent d’un patrimoine architectural et social unique. Métro A arrêt Gratte Ciel puis bus 69 arrêt Dupeuble.

« La peine de l’eau est infinie »

©Brigitte Di Giusto