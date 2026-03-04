Maîtriser les temps d’écrans en famille, Maison des Confluences, Nantes

Maîtriser les temps d’écrans en famille Samedi 14 mars, 09h30 Maison des Confluences Loire-Atlantique

Solidaires et gratuité sous conditions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T09:30:00+01:00 – 2026-03-14T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T09:30:00+01:00 – 2026-03-14T12:30:00+01:00

Objectifs :

– Permettre aux parents d’avoir davantage confiance en eux et d’initier un dialogue constructif avec leurs enfants sur l’usage des écrans.

– Donner aux parents des clés pour la gestion du temps d’écran avec des repères sur la durée, mais aussi sur le choix et la qualité de ce qui est visionné.

Déroulé :

– Introduction au thème de l’atelier et prise de contact

– Des repères (durées, horaires, ..)

– Exercice de prise de conscience sur les façons « habituelles » de réagir face au temps d’écran

– Proposition de solutions

– Mise en pratique par des jeux de rôles facultatifs

– Quelques idées pour un temps d’écran qualitatif et partagé

– Échange final : partages et synthèse

Maison des Confluences Place du Muguet Nantais Nantes 44202 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire

Comment concilier vie de famille apaisée et temps d’écran au sein de la famille. écran numérique

le lieu utile