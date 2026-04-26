Maîtriser sa messagerie électronique Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes
Maîtriser sa messagerie électronique Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes samedi 13 juin 2026.
Maîtriser sa messagerie électronique Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Samedi 13 juin, 15h30 Ille-et-Vilaine
Aide informatique
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T17:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35
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