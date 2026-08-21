Maladie d’alzheimer, quelques points d’actualités et focus sur habitat alzheimer, les innovations, Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui, Orléans

mercredi 23 septembre 2026 · Auditorium de la Médiathèque Gambetta - Marcel Reggui · Orléans

Informations pratiques

Maladie d’alzheimer, quelques points d’actualités et focus sur habitat alzheimer, les innovations Mercredi 23 septembre, 20h30 Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui Loiret

GRATUIT – OUVERT À TOUS SANS RÉSERVATION

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T20:30:00+02:00 – 2026-09-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T20:30:00+02:00 – 2026-09-23T22:00:00+02:00

MALADIE D’ALZHEIMER, QUELQUES POINTS D’ACTUALITÉ ET FOCUS SUR HABITAT ALZHEIMER, LES INNOVATIONS

Dr isabelle Bathellier

Praticien hospitalier psychogériatre psychogériatrie ucc au CHU d’Orléans

En partenariat avec l’association française Alzheimer 45

stands de l’association France Alzheimer 45

Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui 1 rue de Chanzy, 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire

Dans le cadre de la journée mondiale de la maladie d’alzheimer et de la carte Orléans ville aidante

Mairie d’Orléans