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Maladie d’alzheimer, quelques points d’actualités et focus sur habitat alzheimer, les innovations, Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui, Orléans

mercredi 23 septembre 2026 · Auditorium de la Médiathèque Gambetta - Marcel Reggui · Orléans

Maladie d’alzheimer, quelques points d’actualités et focus sur habitat alzheimer, les innovations, Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui, Orléans

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Auditorium de la Médiathèque Gambetta - Marcel Reggui
Adresse
1 rue de Chanzy, 45000 Orléans
Ville
Orléans
Département
Loiret
Tarif
GRATUIT - OUVERT À TOUS SANS RÉSERVATION

Maladie d’alzheimer, quelques points d’actualités et focus sur habitat alzheimer, les innovations Mercredi 23 septembre, 20h30 Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui Loiret

GRATUIT – OUVERT À TOUS SANS RÉSERVATION

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T20:30:00+02:00 – 2026-09-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T20:30:00+02:00 – 2026-09-23T22:00:00+02:00

MALADIE D’ALZHEIMER, QUELQUES POINTS D’ACTUALITÉ ET FOCUS SUR HABITAT ALZHEIMER, LES INNOVATIONS

Dr isabelle Bathellier
Praticien hospitalier psychogériatre psychogériatrie ucc au CHU d’Orléans

En partenariat avec l’association française Alzheimer 45
stands de l’association France Alzheimer 45

Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui 1 rue de Chanzy, 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire
Dans le cadre de la journée mondiale de la maladie d’alzheimer et de la carte Orléans ville aidante

Mairie d’Orléans

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