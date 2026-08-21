Maladie d’alzheimer, quelques points d’actualités et focus sur habitat alzheimer, les innovations, Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui, Orléans
mercredi 23 septembre 2026 · Auditorium de la Médiathèque Gambetta - Marcel Reggui · Orléans
Informations pratiques
Maladie d’alzheimer, quelques points d’actualités et focus sur habitat alzheimer, les innovations Mercredi 23 septembre, 20h30 Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui Loiret
GRATUIT – OUVERT À TOUS SANS RÉSERVATION
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T20:30:00+02:00 – 2026-09-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T20:30:00+02:00 – 2026-09-23T22:00:00+02:00
MALADIE D’ALZHEIMER, QUELQUES POINTS D’ACTUALITÉ ET FOCUS SUR HABITAT ALZHEIMER, LES INNOVATIONS
Dr isabelle Bathellier
Praticien hospitalier psychogériatre psychogériatrie ucc au CHU d’Orléans
En partenariat avec l’association française Alzheimer 45
stands de l’association France Alzheimer 45
Auditorium de la Médiathèque Gambetta – Marcel Reggui 1 rue de Chanzy, 45000 Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire
Dans le cadre de la journée mondiale de la maladie d’alzheimer et de la carte Orléans ville aidante
Mairie d’Orléans
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