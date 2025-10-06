Malandain Ballet Biarritz Midi Minuit Gare du Midi Biarritz

Malandain Ballet Biarritz Midi Minuit

Gare du Midi Avenue Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Midi Minuit synthétise trois décennies de création de Thierry Malandain Midi pile ou le Concerto du Soleil, une re-création d’un ballet réglé en 1995 sur le Concerto pour deux pianos en ré mineur de Francis Poulenc, une nouvelle création intitulée Minuit et demi, ou le Cœur mystérieux sur des mélodies de Camille Saint-Saëns, et enfin l’intemporel Boléro de Maurice Ravel. Ces trois pièces écrites pour des ensembles de danseurs rendent hommage à cette fameuse école française, élégante et raffinée, aux orchestrations subtiles donnant priorité à l’expressivité de la mélodie et qui continue d’être influente jusqu’à nos jours. Une soirée de Danse et de Musique pour tenter l’impossible ne faire qu’un ! .

Gare du Midi Avenue Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

English : Malandain Ballet Biarritz Midi Minuit

German : Malandain Ballet Biarritz Midi Minuit

Italiano :

Espanol : Malandain Ballet Biarritz Midi Minuit

L’événement Malandain Ballet Biarritz Midi Minuit Biarritz a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Biarritz