MALANDAIN BALLET BIARRITZ Perpignan
jeudi 1 octobre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
MALANDAIN BALLET BIARRITZ
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 14.8 – 14.8 – 18.5
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-01 19:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01 2026-10-02
Une création du Malandain Ballet Biarritz autour des saisons et du vivant.
.
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00
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English :
A production by Malandain Ballet Biarritz inspired by the seasons and the natural world.
L’événement MALANDAIN BALLET BIARRITZ Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME
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