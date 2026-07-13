Informations pratiques

Perpignan

MALANDAIN BALLET BIARRITZ

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 14.8 – 14.8 – 18.5

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-01 19:00:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01 2026-10-02

Une création du Malandain Ballet Biarritz autour des saisons et du vivant.

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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00

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English :

A production by Malandain Ballet Biarritz inspired by the seasons and the natural world.

L’événement MALANDAIN BALLET BIARRITZ Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME