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AGENDA · Perpignan

MALANDAIN BALLET BIARRITZ Perpignan

jeudi 1 octobre 2026 · Perpignan

MALANDAIN BALLET BIARRITZ Perpignan

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
14.8 14.8 18.5 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

MALANDAIN BALLET BIARRITZ

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 14.8 – 14.8 – 18.5

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-01 19:00:00
fin : 2026-10-01

Date(s) :
2026-10-01 2026-10-02

Une création du Malandain Ballet Biarritz autour des saisons et du vivant.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 

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English :

A production by Malandain Ballet Biarritz inspired by the seasons and the natural world.

L’événement MALANDAIN BALLET BIARRITZ Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME

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