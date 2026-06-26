Maldonne Carré Sévigné Cesson-Sévigné
Maldonne Carré Sévigné Cesson-Sévigné mercredi 16 décembre 2026.
Maldonne Carré Sévigné Cesson-Sévigné Mercredi 16 décembre, 20h00 Ille-et-Vilaine
payant, sur inscriptions
Chorégraphie Leïla Ka
La chorégraphe y dévoile et habille, dans tous les sens du terme, les fragilités, les révoltes et les identités multiples portées par cinq interprètes femmes et quarante robes. Les tissus volent, brillent, tourbillonnent, tandis que leurs corps s’unissent, vibrent et se soulèvent. Ensemble, elles réinventent leur liberté, repoussent les carcans et la soumission. Une exploration poétique et percutante de la féminité.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-16T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-16T21:30:00.000+01:00
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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/
Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine
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