Maldonne, Carré Sévigné, Cesson-Sévigné

Informations pratiques

Maldonne Mercredi 16 décembre, 20h00 Carré Sévigné Ille-et-Vilaine

payant, sur inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T20:00:00+01:00 – 2026-12-16T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-16T20:00:00+01:00 – 2026-12-16T21:30:00+01:00

La chorégraphe y dévoile et habille, dans tous les sens du terme, les fragilités, les révoltes et les identités multiples portées par cinq interprètes femmes et quarante robes. Les tissus volent, brillent, tourbillonnent, tandis que leurs corps s’unissent, vibrent et se soulèvent. Ensemble, elles réinventent leur liberté, repoussent les carcans et la soumission. Une exploration poétique et percutante de la féminité.

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/ »}]

Un hymne à la féminité plurielle et à l’émancipation, dans un tourbillon de tissus. danse