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Malikal Théâtre le Molière Mont-de-Marsan

Malikal Théâtre le Molière Mont-de-Marsan

Malikal Théâtre le Molière Mont-de-Marsan mardi 19 mai 2026.

Lieu : Théâtre le Molière

Adresse : Place Charles de Gaulle

Ville : 40000 Mont-de-Marsan

Département : Landes

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 8 8 Tarif réduit

Mont-de-Marsan

Malikal

Théâtre le Molière Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:30:00
fin : 2026-05-19

Date(s) :
2026-05-19

Concert caritatif exceptionnel

Sur scène
– Malikal, figure du tropical soul, pour un live vibrant et envoûtant
– Bleach, quintet pop/rock revisitant les grands classiques
– Arsouilles’n Fire, un groupe rock explosif et passionné

Tous les bénéfices seront reversés à l’association Ma Maison Bleue, qui accompagne les enfants en situation de handicap et leurs familles.   .

Théâtre le Molière Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 20 72 03  eugenielarriviere@yahoo.fr

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English : Malikal

L’événement Malikal Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Mont-de-Marsan

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