Malikal Théâtre le Molière Mont-de-Marsan
Malikal Théâtre le Molière Mont-de-Marsan mardi 19 mai 2026.
Mont-de-Marsan
Malikal
Théâtre le Molière Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 19:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Concert caritatif exceptionnel
Sur scène
– Malikal, figure du tropical soul, pour un live vibrant et envoûtant
– Bleach, quintet pop/rock revisitant les grands classiques
– Arsouilles’n Fire, un groupe rock explosif et passionné
Tous les bénéfices seront reversés à l’association Ma Maison Bleue, qui accompagne les enfants en situation de handicap et leurs familles. .
Théâtre le Molière Place Charles de Gaulle Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 20 72 03 eugenielarriviere@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Malikal
L’événement Malikal Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Mont-de-Marsan
À voir aussi à Mont-de-Marsan (Landes)
- Furtives Mont-de-Marsan 21 mai 2026
- Balade urbaine Mont-de-Marsan 21 mai 2026
- Le Club des lecteurs Archives Départementales Mont-de-Marsan 21 mai 2026
- Le modèle et l’artiste, Musée Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan 23 mai 2026
- Vide grenier APE DU PEGLE Hall der Nahuques Mont-de-Marsan 24 mai 2026