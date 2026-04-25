Malle à jouer en famille Jardin du Ranelagh PARIS
Malle à jouer en famille Jardin du Ranelagh PARIS mercredi 13 mai 2026.
La malle à jouer en famille est un espace de rencontre et de jeu, destiné aux enfants (0-18 ans) et aux adultes qui les accompagnent (parent, grand-parent, auxiliaire, éducateur, etc). L’objectif est de favoriser un temps de plaisir partagé en famille.
L’équipe de l’espace familles se rend disponible pour accompagner la prise en main du matériel et soutenir la relation éducative en situation de jeu. Le jeu est un outil au service du développement de l’enfant et du renforcement des liens familiaux.
Venez partager un temps de jeu en famille !
Le mercredi 13 mai 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-13T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T15:00:00+02:00_2026-05-13T18:00:00+02:00
Jardin du Ranelagh 1, avenue Prudhon 75016 PARIS
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