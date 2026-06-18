Mallus Justicia II Maison de la Vierge Noire Parthenay samedi 11 juillet 2026.

Parthenay

Mallus Justicia II

Maison de la Vierge Noire 1 Rue du Château Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Un jeu d’enquête immersif

Mallus Justicia II est un jeu d’enquête immersif, avec des personnages en costume, qui vous plonge dans l’univers de la justice médiévale.

Les joueurs incarneront l’accusation et la défense d’un prévenu, lors d’un procès médiéval, ils mèneront les interrogatoires et devront rendre leur verdict.

Un jeu proposé par l’association Qui Que Le Veuille et la Ville de Parthenay.

Public A partir de 10 ans.

Nombre de joueur par session 12 joueurs maximum (2 équipes de 4 à 6 joueurs).

Inscription obligatoire (individuelle ou en groupe) .

Maison de la Vierge Noire 1 Rue du Château Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Mallus Justicia II

L’événement Mallus Justicia II Parthenay a été mis à jour le 2026-06-18 par CC Parthenay Gâtine