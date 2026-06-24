Roubaix

MALMUS

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-18 20:00:00

fin : 2027-02-18 21:10:00

Date(s) :

2027-02-18

Sur scène, le chorégraphe et sept interprètes évoluent dans un paysage en perpétuel déséquilibre. Ancrée dans le vocabulaire hip-hop, la chorégraphie joue sur les appuis qui se dérobent, les chutes et les élans retenus. À travers ces corps en mouvement, la danse nous fait toucher du doigt l’indicible.

Fidèle complice du Colisée, la compagnie Zahrbat prolonge l’élan de ses 20 ans célébrés ici en 2025, promettant un moment de danse vibrant, intime et profondément actuel.

Sur scène, le chorégraphe et sept interprètes évoluent dans un paysage en perpétuel déséquilibre. Ancrée dans le vocabulaire hip-hop, la chorégraphie joue sur les appuis qui se dérobent, les chutes et les élans retenus. À travers ces corps en mouvement, la danse nous fait toucher du doigt l’indicible.

Fidèle complice du Colisée, la compagnie Zahrbat prolonge l’élan de ses 20 ans célébrés ici en 2025, promettant un moment de danse vibrant, intime et profondément actuel. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On stage, the choreographer and seven performers move through a landscape in a state of perpetual imbalance. Rooted in hip-hop vocabulary, the choreography plays on shifting points of support, falls, and restrained momentum. Through these moving bodies, the dance allows us to touch the inexpressible.

A loyal partner of Le Colisé, the Zahrbat company builds on the momentum of its 20th anniversary, celebrated here in 2025, promising a vibrant, intimate, and deeply contemporary dance experience.

L’événement MALMUS Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme