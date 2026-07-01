Malpaciné Ciné plein air Stade Malpassé Marseille 13e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 13e Arrondissement

Malpaciné Ciné plein air

Du 11/07 au 01/08/2026 le samedi.

Accueil du public 20h00

Début des projections 21h30. Stade Malpassé 63 Boulevard Lavéran Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-11

Séances de cinéma gratuites pour tous sur le stade de Mapassé.

6e édition de Malpaciné !



Malpaciné est une série de soirées de cinéma en plein air pendant l’Été marseillais, au stade Malpassé.



Cette manifestation culturelle permet aux jeunes ainsi qu’aux adultes de découvrir des films destinés tant aux cinéphiles qu’à ceux qui fréquentent rarement le cinéma. Avant chaque séance, un quizz géant sera proposé, et des spécialités culinaires du monde entier seront dégustées par tout le public.



Malpaciné met en avant la diversité culturelle en offrant de belles soirées d’été dans une ambiance décontractée



Accueil du public 20h00

Début des projections 21h30



► 11 juillet

Intouchables (2011) Comédie dramatique 1h52

Réalisation Éric Toledano et Olivier Nakache



► 18 juillet

Mon voisin Totoro (1988) Animation 1h26

Réalisation Hayao Miyazaki Studio Ghibli



► 25 juillet

Kirikou et la sorcière (1998) Animation 1h10

Réalisation Michel Ocelot



► 1er août

Un p’tit truc en plus (2024) Comédie 1h39

Réalisation Artus .

Stade Malpassé 63 Boulevard Lavéran Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 33 33 14 farandoleurs@outlook.fr

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English :

Free cinema screenings for all at the Mapassé stadium.

L’événement Malpaciné Ciné plein air Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille