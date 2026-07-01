Malpaciné Ciné plein air Stade Malpassé Marseille 13e Arrondissement
samedi 11 juillet 2026 · Stade Malpassé · Marseille 13e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 13e Arrondissement
Malpaciné Ciné plein air
Du 11/07 au 01/08/2026 le samedi.
Accueil du public 20h00
Début des projections 21h30. Stade Malpassé 63 Boulevard Lavéran Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-11
Séances de cinéma gratuites pour tous sur le stade de Mapassé.
6e édition de Malpaciné !
Malpaciné est une série de soirées de cinéma en plein air pendant l’Été marseillais, au stade Malpassé.
Cette manifestation culturelle permet aux jeunes ainsi qu’aux adultes de découvrir des films destinés tant aux cinéphiles qu’à ceux qui fréquentent rarement le cinéma. Avant chaque séance, un quizz géant sera proposé, et des spécialités culinaires du monde entier seront dégustées par tout le public.
Malpaciné met en avant la diversité culturelle en offrant de belles soirées d’été dans une ambiance décontractée
Accueil du public 20h00
Début des projections 21h30
► 11 juillet
Intouchables (2011) Comédie dramatique 1h52
Réalisation Éric Toledano et Olivier Nakache
► 18 juillet
Mon voisin Totoro (1988) Animation 1h26
Réalisation Hayao Miyazaki Studio Ghibli
► 25 juillet
Kirikou et la sorcière (1998) Animation 1h10
Réalisation Michel Ocelot
► 1er août
Un p’tit truc en plus (2024) Comédie 1h39
Réalisation Artus .
Stade Malpassé 63 Boulevard Lavéran Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 33 33 14 farandoleurs@outlook.fr
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English :
Free cinema screenings for all at the Mapassé stadium.
L’événement Malpaciné Ciné plein air Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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