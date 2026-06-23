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Malville, ma petite librairie Restaurant-club intergénérationnel de Malville Nantes

Malville, ma petite librairie Restaurant-club intergénérationnel de Malville Nantes

Malville, ma petite librairie Restaurant-club intergénérationnel de Malville Nantes mardi 1 septembre 2026.

Lieu : Restaurant-club intergénérationnel de Malville

Adresse : 31 rue de Malville Nantes

Ville : 44036 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 1 septembre 2026

Fin : mardi 1 septembre 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-01 14:00 – 16:00
Gratuit : oui  Adulte, Senior 

Avec la participation de l’OrpanVenez partager votre coup de cœur ou découvrir ceux des autres participants dans une ambiance conviviale, autour de tout type de lecture : romans, articles, revues… Un temps animé par des bénévoles et professionnels du quartier.Renseignements à la bibliothèque du Breil-Malville

Restaurant-club intergénérationnel de Malville Nantes 44036


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