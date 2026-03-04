Mama Khan – Le chant de la terre Lakota – États-Unis d’Amérique, Théâtre Mandapa, Paris

Mama Khan – Le chant de la terre Lakota – États-Unis d’Amérique Dimanche 8 mars, 15h00 Théâtre Mandapa

Payant

plein tarif 15 EUR

enfants 10 EUR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T15:00:00+01:00 – 2026-03-08T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T15:00:00+01:00 – 2026-03-08T16:00:00+01:00

Contes et chants des Sioux Lakota – Mama Khan, la grand-mère, raconte la création du monde et de ses merveilles. De notre Mère la Terre, elle vous transmettra les messages reçus en terre Lakota. La tortue lui a offert un tambour. Le corbeau lui a enseigné la liberté. Le pivert lui a transmis l’art de la flûte. Le bison l’a prise sur son dos afin de lui permettre de voir toute la beauté du monde. L’aigle l’a déposée au sommet des montagnes et lui a fait don de la magie des mots et du silence.

Un spectacle qui a reçu le “Prix P’tit Molière Meilleure seule en scène”

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013 le Théâtre Mandapa accueille des spectacles de danse, des concerts et des pièces de théâtre.

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

Contes et chants des Sioux Lakota Dakota du sud conte spectacle

mandapa