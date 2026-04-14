Indisciplines sociologiques, IEA, Paris

Indisciplines sociologiques Mercredi 15 avril, 09h30 IEA Paris

L’inscription est gratuite, mais obligatoire pour accéder à l’IEA de Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T09:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T09:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

Il s’agit d’explorer les usages de la sociologie « hors les murs », ou l’indiscipline sociologique (au double sens d’emplois hétérodoxes, et de sortie des logiques disciplinaires). La parole des usagers/usagères de la sociologie est au cœur de cette rencontre.

Informations pratiques

Le colloque a lieu à l’Institut d’études avancées de Paris, 17 quai d’Anjou, 75004 Paris, à partir de 10h le mercredi 15 avril 2026. Vous serez accueilli·e par un café à 9h30.

Il est nécessaire de s’inscrire pour pouvoir accéder à l’IEA.

Partenaires :

Avec le soutien de la Graduate School Sociologie Sciences Politiques, de l’Institut des sciences sociales du politique, du laboratoire Printemps, du laboratoire Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société et de la Maison des sciences sociales et des humanités Paris-Saclay

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Ce colloque réunit des romanciers/romancières, artistes, essayistes, journalistes… utilisant des travaux et théories sociologiques sans être eux-mêmes/elles-mêmes sociologues.

Création graphique : T. Cayatte – MSH Paris-Saclay