Indisciplines sociologiques, IEA, Paris
Indisciplines sociologiques, IEA, Paris mercredi 15 avril 2026.
Indisciplines sociologiques Mercredi 15 avril, 09h30 IEA Paris
L’inscription est gratuite, mais obligatoire pour accéder à l’IEA de Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T09:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-15T09:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00
Il s’agit d’explorer les usages de la sociologie « hors les murs », ou l’indiscipline sociologique (au double sens d’emplois hétérodoxes, et de sortie des logiques disciplinaires). La parole des usagers/usagères de la sociologie est au cœur de cette rencontre.
- Informations pratiques
Le colloque a lieu à l’Institut d’études avancées de Paris, 17 quai d’Anjou, 75004 Paris, à partir de 10h le mercredi 15 avril 2026. Vous serez accueilli·e par un café à 9h30.
Il est nécessaire de s’inscrire pour pouvoir accéder à l’IEA.
- Partenaires :
Avec le soutien de la Graduate School Sociologie Sciences Politiques, de l’Institut des sciences sociales du politique, du laboratoire Printemps, du laboratoire Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société et de la Maison des sciences sociales et des humanités Paris-Saclay
IEA 17 quai d’Anjou, 75004 Paris Paris 75004 Quartier Les Îles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indisciplines.sciencesconf.org/registration »}, {« type »: « link », « value »: « https://indisciplines.sciencesconf.org/?lang=fr »}]
Ce colloque réunit des romanciers/romancières, artistes, essayistes, journalistes… utilisant des travaux et théories sociologiques sans être eux-mêmes/elles-mêmes sociologues.
Création graphique : T. Cayatte – MSH Paris-Saclay
À voir aussi à Paris (Paris)
- Une hirondelle ne fait pas le printemps. Annette Messager Musée de la Chasse et de la Nature Paris 14 avril 2026
- Les explorations du labo : les plantes du jardin, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 14 avril 2026
- Dragshow à Malesherbes Parvis extérieur – Campus Malesherbes Paris 14 avril 2026
- Les médias et l’intelligence artificielle Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris 14 avril 2026
- Forum santé mentale à la Mairie du 11e Mairie du 11e arrondissement PARIS 14 avril 2026