MaMA Music 2026 Les Trois Baudets Paris
mercredi 14 octobre 2026 · Les Trois Baudets · Paris
Informations pratiques
MaMA Music & Convention 2026 revient pour sa 17e édition, du 14 au 16 octobre 2026 à Paris, au cœur des quartiers de Pigalle et Montmartre. Trois jours de musique (150 artistes) dans des salles emblématiques. Une programmation pointue, actuelle, mêlant talents émergents et artistes confirmés, issus de la scène française et internationale.
ABSOLEM (BE) // ANA LUA CAIANO (PT) // ANAÏS CARDOT // BECCA DEADLY (GB) // BOTHLANE (BE) // CARMEN SEA // CHAMAYE // CHLOËMOI // DAB ROZER // EDOUARD BIELLE // FLEUVES // FLORA HIBBERD // GABRIEL KRÖGER // GAOUTA (MA) // GERVAISE // HABIBISLY (SY) // HAUSMANE (FR – LB) // HIDE // HOLETEETH // HYPNOSIS THERAPY (KR) // IMARHAN (DZ) // ISAM ELIAS (PS) // JOHA WALLAS // KALALA // KIMIA // KISSED // KRIILL // LE TALU (BE) // LES LOUANGES (CA) // LOUISADONNA // LUXIE // LUNA // LY // MAQUINA. (PT) // MARTIAL ARTS (GB) // MDNS // MOERA JUNE // MONA GUBA // MONTEMARCO // NENIU // PARANOID VOID (JP) // PIERO // RITUAL X // ROSHANI (CH) // SEKSION MALOYA (RE) // SIKA R LION // SULAF (SD) // TEMENIK ELECTRIC // TENDINITES (CH) // TENTATIVE // TESSINA // TIWIZA // TOUT LE MONDE S’APPELLE CLARA // VIOLENT SADIE MODE // WTAZZ // ZERZURA // ZONMAI (BE) // ZS + d’autres à venir …
La programmation complète sur le site du MaMA Music & Convention !
MaMA Music 2026 revient du 14 au 16 octobre 2026 à Paris, au cœur des quartiers de Pigalle et Montmartre.
Du mercredi 14 octobre 2026 au vendredi 16 octobre 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi
de 19h00 à 23h55
payant
De 22 à 46 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-17T02:55:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T19:00:00+02:00_2026-10-14T23:55:00+02:00;2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T23:55:00+02:00;2026-10-16T19:00:00+02:00_2026-10-16T23:55:00+02:00
Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris
https://mama-musicandconvention.com/ https://www.facebook.com/mamaevent.paris/ https://www.facebook.com/mamaevent.paris/
Afficher la carte du lieu Les Trois Baudets et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Des écailles dans Paris Maison Paris Nature Paris 16 juillet 2026
- Sortie en famille au Zoo de Vincennes Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS 16 juillet 2026
- Film « Le Voyage du Prince » et ciné-philo au Cinéma des cinéastes Cinéma des cinéastes Paris 16 juillet 2026
- Spectacle familial : Clémentine et Pensée de la forêt La Fabrique de la Solidarité Paris 16 juillet 2026
- Vernissage Art_me – installation artistique en soutien au peuple ukrainien, Maison de l’Europe de Paris, Paris 16 juillet 2026