MaMA Music 2026 Les Trois Baudets Paris

Informations pratiques

MaMA Music & Convention 2026 revient pour sa 17e édition, du 14 au 16 octobre 2026 à Paris, au cœur des quartiers de Pigalle et Montmartre. Trois jours de musique (150 artistes) dans des salles emblématiques. Une programmation pointue, actuelle, mêlant talents émergents et artistes confirmés, issus de la scène française et internationale.

ABSOLEM (BE) // ANA LUA CAIANO (PT) // ANAÏS CARDOT // BECCA DEADLY (GB) // BOTHLANE (BE) // CARMEN SEA // CHAMAYE // CHLOËMOI // DAB ROZER // EDOUARD BIELLE // FLEUVES // FLORA HIBBERD // GABRIEL KRÖGER // GAOUTA (MA) // GERVAISE // HABIBISLY (SY) // HAUSMANE (FR – LB) // HIDE // HOLETEETH // HYPNOSIS THERAPY (KR) // IMARHAN (DZ) // ISAM ELIAS (PS) // JOHA WALLAS // KALALA // KIMIA // KISSED // KRIILL // LE TALU (BE) // LES LOUANGES (CA) // LOUISADONNA // LUXIE // LUNA // LY // MAQUINA. (PT) // MARTIAL ARTS (GB) // MDNS // MOERA JUNE // MONA GUBA // MONTEMARCO // NENIU // PARANOID VOID (JP) // PIERO // RITUAL X // ROSHANI (CH) // SEKSION MALOYA (RE) // SIKA R LION // SULAF (SD) // TEMENIK ELECTRIC // TENDINITES (CH) // TENTATIVE // TESSINA // TIWIZA // TOUT LE MONDE S’APPELLE CLARA // VIOLENT SADIE MODE // WTAZZ // ZERZURA // ZONMAI (BE) // ZS + d’autres à venir …

La programmation complète sur le site du MaMA Music & Convention !

MaMA Music 2026 revient du 14 au 16 octobre 2026 à Paris, au cœur des quartiers de Pigalle et Montmartre.

Du mercredi 14 octobre 2026 au vendredi 16 octobre 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 23h55

payant

De 22 à 46 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-14T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-17T02:55:00+02:00

Date(s) : 2026-10-14T19:00:00+02:00_2026-10-14T23:55:00+02:00;2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T23:55:00+02:00;2026-10-16T19:00:00+02:00_2026-10-16T23:55:00+02:00

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

https://mama-musicandconvention.com/ https://www.facebook.com/mamaevent.paris/ https://www.facebook.com/mamaevent.paris/



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