AGENDA · Saint-Amant-de-Boixe
Maman va danser Salle polyvalente Saint-Amant-de-Boixe
vendredi 18 septembre 2026 · Salle polyvalente · Saint-Amant-de-Boixe
Informations pratiques
Saint-Amant-de-Boixe
Maman va danser
Salle polyvalente Rue de Derrière les Murs Saint-Amant-de-Boixe Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 00:00:00
Date(s) :
2026-09-18
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Salle polyvalente Rue de Derrière les Murs Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 46 19 87
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English :
L’événement Maman va danser Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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