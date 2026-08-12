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AGENDA · Saint-Amant-de-Boixe

Maman va danser Salle polyvalente Saint-Amant-de-Boixe

vendredi 18 septembre 2026 · Salle polyvalente · Saint-Amant-de-Boixe

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Rue de Derrière les Murs
Ville
16330 Saint-Amant-de-Boixe
Département
Charente
Tarif

Saint-Amant-de-Boixe

Maman va danser

Salle polyvalente Rue de Derrière les Murs Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 00:00:00

Date(s) :
2026-09-18

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Salle polyvalente Rue de Derrière les Murs Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 46 19 87 

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English :

L’événement Maman va danser Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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