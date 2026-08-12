Maman va danser Salle polyvalente Saint-Amant-de-Boixe

Informations pratiques

Saint-Amant-de-Boixe

Maman va danser

Salle polyvalente Rue de Derrière les Murs Saint-Amant-de-Boixe Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 00:00:00

Date(s) :

2026-09-18

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Salle polyvalente Rue de Derrière les Murs Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 46 19 87

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English :

L’événement Maman va danser Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente