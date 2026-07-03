Manga Club Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Châlons-en-Champagne

Manga Club

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11 20:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Tout public

Participez aux achats Manga de vos médiathèques ! Venez débattre de la dernière sélection de titres puis choisissez avec les membres du club les séries qui rejoindront nos rayons.

Ados et adultes dès 13 ans. .

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26

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English : Manga Club

L’événement Manga Club Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne