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AGENDA · Châlons-en-Champagne

Manga Club Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

vendredi 11 septembre 2026 · Médiathèque Pompidou · Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Médiathèque Pompidou
Adresse
22 Rue des Martyrs de la Résistance
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Manga Club

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11 20:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Tout public
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Ados et adultes dès 13 ans.   .

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26 

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English : Manga Club

L’événement Manga Club Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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