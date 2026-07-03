Manga Club Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne
vendredi 11 septembre 2026 · Médiathèque Pompidou · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Manga Club
Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11 20:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Tout public
Participez aux achats Manga de vos médiathèques ! Venez débattre de la dernière sélection de titres puis choisissez avec les membres du club les séries qui rejoindront nos rayons.
Ados et adultes dès 13 ans. .
Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Manga Club
L’événement Manga Club Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
À voir aussi à Châlons-en-Champagne (Marne)
- Exposition Alain Min Office de Tourisme Châlons-en-Champagne 20 juillet 2026
- Cabu raconte son histoire de l’Art La Joconde, Delacroix, Rembrandt, Picasso… Un pastiche, sinon rien ! Châlons-en-Champagne 25 juillet 2026
- Brocante Musicale Nocturne & Bourse aux Livres Châlons-en-Champagne 21 août 2026
- Festival Foire en Scène Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne 28 août 2026
- 79ème Foire de Châlons Le Capitole Châlons-en-Champagne 28 août 2026