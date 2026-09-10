Manger avec Pline, Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu, Lyon
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu · Lyon
Informations pratiques
Manger avec Pline Samedi 3 octobre, 13h00 Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu Rhône
Inscription possible dès le 18 sept. à 10h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T13:00:00+02:00 – 2026-10-03T14:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T13:00:00+02:00 – 2026-10-03T14:00:00+02:00
Dans son Histoire naturelle, Pline l’Ancien rassemble les connaissances de son temps sur le monde vivant, les ressources de la nature et les activités humaines. À travers une remarquable édition illustrée de 1525, découvrez l’un des ouvrages les plus influents de l’Antiquité, transmis et réédité pendant plus de quinze siècles. Parmi les nombreux sujets qu’il aborde, les plantes, les cultures et les productions de la terre occupent une place essentielle. De la récolte à l’assiette, l’auteur partage observations, conseils et anecdotes de l’Antiquité dans l’un des plus grands textes du monde ancien.
Animaux, minéraux, plantes, médecine, agriculture : aucun domaine n’échappe à la curiosité de l’auteur. Parmi les 37 livres qui composent l’œuvre, une large place est accordée aux végétaux, aux cultures et aux productions de la terre. Une occasion de parler saisons, goûts et bienfaits… autour d’un livre.
Afin de garantir le bon déroulement de l’animation, nous vous remercions de vous présenter au moins cinq minutes avant le début de la séance. En raison du nombre limité de places, celles des personnes retardataires pourront être attribuées aux visiteurs en attente.
Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu 30 boulevard Vivier Merle, 690003 Lyon Lyon 69003 Part-Dieu Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/425/date/13330 »}]
Biblis en folie 2026
© BmL
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