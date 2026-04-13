Mania, The Abba Tribute Avenue d’Antares Le Mans

Le Mans

Mania, The Abba Tribute

Avenue d’Antares Antarès Arena Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 18:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Retrouvez Mania, The ABBA Tribute à Antarès Le Mans !

RICHARD WALTER PRODUCTIONS est fier d’accueillir à nouveau ABBA MANIA, le Tribute Band d’ABBA le plus reconnu dans le monde, dans sa série de spectacles LE CONCERT EXTRAORDINAIRE. MANIA est l’incarnation saisissante et plus vraie que nature d’un des groupes les plus Mythiques des Années 80 et symbolise à lui seul une époque que nous n’avons jamais cessé de vénérer.

MANIA reste en effet fidèle aux moindres détails instruments, éclairages, chorégraphies, semelles compensées, paillettes et boules disco… jusqu’à l’accent suédois pour mieux vous emporter dans l’univers d’ABBA !

Durant deux heures d’un spectacle à couper le souffle, venez revivre, chanter et danser au son de leurs tubes éternels Money Money Money Waterloo Gimme, Gimme, Gimme Dancing Queen SOS , et bien d’autres encore… Venez faire la fête et vous installer à bord d’une formidable machine à remonter le temps ! Ambiance Garantie !

RDV le dimanche 20 septembre 2026 · 18h00 à Antarès Arena, Le Mans. .

Avenue d’Antares Antarès Arena Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

See Mania, The ABBA Tribute at Antarès Le Mans!

L’événement Mania, The Abba Tribute Le Mans a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Le Mans