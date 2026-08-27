AGENDA · Arles
MANIAC, exposition photographique d’Eric CANTO Galerie Shadows Arles
mercredi 26 août 2026 · Galerie Shadows · Arles
Informations pratiques
MANIAC réunit trois séries photographiques construites séparément sur dix ans, autour d’un même geste : le sujet qui se retire. Des figures voilées debout dans la brume, des visages fermés, des corps recouverts d’une matière noire qui monte et qui isole. Vingt-quatre tirages pigmentaires encadrés. Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30, entrée libre. Finissage samedi 19 septembre. Dans le cadre du Off des Rencontres d’Arles 2026. Plus d’informations : ericcanto.com/maniac. Contact : contact@ericcanto.com
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