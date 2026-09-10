Informations pratiques

Nancy

Manifestation sportive Septembre en Or 27e randonnée de l’AREMIG contre les cancers de l’enfant et de l’adolescent

Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 11:00:00

Date(s) :

2026-09-13

À l’occasion de Septembre en Or, le CHRU de Nancy et l’AREMIG invitent petits et grands à participer à la 27e randonnée de l’association, le dimanche 13 septembre à l’hôpital d’enfants. Une journée sportive et solidaire au profit des enfants et adolescents atteints de cancer et de leurs familles. Tout public

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Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

%C0 As part of Septembre en Or, the Nancy University Hospital (CHRU) and AREMIG invite people of all ages %E0 to participate %E0 in the association’s 27th walk on Sunday, September 13, at the children’s hospital. A day of sports and solidarity to benefit children and adolescents with cancer and their families.%A0

L’événement Manifestation sportive Septembre en Or 27e randonnée de l’AREMIG contre les cancers de l’enfant et de l’adolescent Nancy a été mis à jour le 2026-09-01 par DESTINATION NANCY