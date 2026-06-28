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MANIGUA Le Melville Paris

MANIGUA Le Melville Paris

MANIGUA Le Melville Paris dimanche 19 juillet 2026.

Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Tarif
Tarif plein : 10 EUR

Ce sextet à l’énergie débordante nous emmènera, cette fois, vers Porto Rico dans les parfums du rhum et les rythmes fous.

Les chemins de ces musiciens se croisent après avoir participé activement au mouvement salsa à Paris. Cette passion pour la salsa les a amenés à partager et fusionner leurs pratiques musicales. La diversité de leurs origines, de leurs formations et de leurs expériences fait de cette union musicale une expérience enrichissante où la salsa et le folklore colombien avec des touches de latin jazz, sont les protagonistes. Dans cette occasion, réunis avec Manigua ils transmettent la passion pour ce genre musical au public du Melville et continuent à maintenir la culture salsa vivante et actuelle.

Miguel Munar : trompette, chant

Julián Jimenez Ossa : piano

Emmanuel Paillardon : basse

Jorge Posada : percussions

Jim Lopez : bongo

Holmann Reyes : trombonne

Un sextet pétillant, passionné de salsa, transporte à Porto Rico avec des rythmes endiablés et des saveurs de rhum. Un cocktail explosif de cultures et de musiques qui fait vibrer le Melville !
Le samedi 18 juillet 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-19T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-19T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-18T21:00:00+02:00_2026-07-18T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6059


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