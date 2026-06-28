MANIGUA Le Melville Paris
MANIGUA Le Melville Paris dimanche 19 juillet 2026.
Ce sextet à l’énergie débordante nous emmènera, cette fois, vers Porto Rico dans les parfums du rhum et les rythmes fous.
Les chemins de ces musiciens se croisent après avoir participé activement au mouvement salsa à Paris. Cette passion pour la salsa les a amenés à partager et fusionner leurs pratiques musicales. La diversité de leurs origines, de leurs formations et de leurs expériences fait de cette union musicale une expérience enrichissante où la salsa et le folklore colombien avec des touches de latin jazz, sont les protagonistes. Dans cette occasion, réunis avec Manigua ils transmettent la passion pour ce genre musical au public du Melville et continuent à maintenir la culture salsa vivante et actuelle.
Miguel Munar : trompette, chant
Julián Jimenez Ossa : piano
Emmanuel Paillardon : basse
Jorge Posada : percussions
Jim Lopez : bongo
Holmann Reyes : trombonne
Un sextet pétillant, passionné de salsa, transporte à Porto Rico avec des rythmes endiablés et des saveurs de rhum. Un cocktail explosif de cultures et de musiques qui fait vibrer le Melville !
Le samedi 18 juillet 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-19T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-19T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-18T21:00:00+02:00_2026-07-18T23:30:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6059
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