Les samedis ‘Brasil e jazz’ / par Jean-Baptiste Loutte JASS CLUB PARIS Paris
Les samedis ‘Brasil e jazz’ / par Jean-Baptiste Loutte JASS CLUB PARIS Paris dimanche 19 juillet 2026.
À cette occasion, le batteur et chanteur retrouve Rémi Toulon au piano et Marc Bollengier à la contrebasse autour d’un programme mêlant choros, standards brésiliens et compositions originales. Trois musiciens réunis par le goût de l’échange et de l’improvisation, pour une soirée qui célèbre toute la richesse des musiques du Brésil.
Rémi Toulon / piano
Marc Bollengier / contrebasse
Jean-Baptiste Loutte / batterie, chant
Le rendez-vous brésilien imaginé par Jean-Baptiste Loutte revient pour une troisième édition !
Le samedi 18 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 10 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-19T00:30:00+02:00
fin : 2026-07-19T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-18T21:30:00+02:00_2026-07-18T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
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