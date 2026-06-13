Les samedis ‘Brasil e jazz’ / par Jean-Baptiste Loutte JASS CLUB PARIS Paris

À cette occasion, le batteur et chanteur retrouve Rémi Toulon au piano et Marc Bollengier à la contrebasse autour d’un programme mêlant choros, standards brésiliens et compositions originales. Trois musiciens réunis par le goût de l’échange et de l’improvisation, pour une soirée qui célèbre toute la richesse des musiques du Brésil.

Rémi Toulon / piano

Marc Bollengier / contrebasse

Jean-Baptiste Loutte / batterie, chant

Le rendez-vous brésilien imaginé par Jean-Baptiste Loutte revient pour une troisième édition !

Le samedi 18 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-19T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-19T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-18T21:30:00+02:00_2026-07-18T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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