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Les samedis ‘Brasil e jazz’ / par Jean-Baptiste Loutte JASS CLUB PARIS Paris

Les samedis ‘Brasil e jazz’ / par Jean-Baptiste Loutte JASS CLUB PARIS Paris

Les samedis ‘Brasil e jazz’ / par Jean-Baptiste Loutte JASS CLUB PARIS Paris dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : JASS CLUB PARIS

Adresse : 141 Rue de Tolbiac

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif : <p>De 10 à 19 euros.</p>

À cette occasion, le batteur et chanteur retrouve Rémi Toulon au piano et Marc Bollengier à la contrebasse autour d’un programme mêlant choros, standards brésiliens et compositions originales. Trois musiciens réunis par le goût de l’échange et de l’improvisation, pour une soirée qui célèbre toute la richesse des musiques du Brésil.

Rémi Toulon / piano

Marc Bollengier / contrebasse

Jean-Baptiste Loutte / batterie, chant

Le rendez-vous brésilien imaginé par Jean-Baptiste Loutte revient pour une troisième édition !
Le samedi 18 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-19T00:30:00+02:00
fin : 2026-07-19T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-18T21:30:00+02:00_2026-07-18T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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