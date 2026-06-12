Elisa Lecuyer, raconte Anita O’Day ‘Velours, velours’ — A kind of cabaret au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris

Elisa Lécuyer célèbre cette fois la musique et la trajectoire de Anita O’Day, figure libre et indocile du jazz vocal, révélée à l’ère du swing et devenue l’une des grandes voix du bebop.

Artiste inclassable, elle a bouleversé les codes de la chanteuse de big band en faisant de sa voix un véritable instrument : phrasé incisif, sens du rythme redoutable, goût du risque et de l’improvisation, elle chantait comme on joue du jazz. Refusant les artifices, privilégiant la pulsation au vibrato, elle s’inscrit dans une lignée où la voix dialogue d’égal à égal avec les musiciens. Anita O’Day s’impose ainsi comme une figure majeure, à la croisée du swing et du bop, dont l’influence résonne encore aujourd’hui.

La chanteuse franco-vénézuélienne Elisa Lécuyer s’épanouit comme conteuse de mélodies. Une fois par mois, au 38Riv, elle revet sa tenue d’universitaire pour se plonger dans l’œuvre d’un.e de ses artistes préféré.es. Entre le concert et la conférence, elle déroule histoires et chansons d’un même élan avide et inspiré. Elle utilise son énergie impétueuse et sa vulnérabilité éloquente pour exprimer sa musicalité, toujours au service des paroles des airs qu’elle interprète.

Line-up : Elisa Lécuyer : voix ; Jeremy Hinnekens : piano

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz vocal — Elisa Lécuyer rend hommage à Anita O’Day, icône indocile du bebop, avec une voix qui dialogue en toute liberté avec ses musiciens, redéfinissant l’art du chant jazz.

Le samedi 18 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 18 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : de 19 à 22 euros

Tarif sur place : de 22 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-19T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-19T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-18T19:30:00+02:00_2026-07-18T20:30:00+02:00;2026-07-18T21:30:00+02:00_2026-07-18T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/elisa-lecuyer-raconte-anita-oday contact@38riv.com



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