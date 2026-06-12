Sarah King Quartet, Jazz vocal au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Sarah King Quartet, Jazz vocal au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 19 juillet 2026.
La chanteuse Sarah King, basée à New York, fait sa première apparition en France avec deux soirées de jazz intimistes et totalement différentes. Sa carrière s’étend du chant à la danse et au théâtre, avec une expérience allant de la performance de rue aux scènes de théâtre, du cinéma à la télévision, notamment dans The Marvelous Mrs. Maisel ainsi que sur les scènes Off-Broadway. Son interprétation nuancée et son approche ludique des standards de jazz témoignent d’un lien profond avec le jazz traditionnel et la musique populaire américaine des années 1920 aux années 1950. Accompagnée de musiciens locaux — Clément Trimouille, Kim Baiunco et Cesar Poirier — chaque soirée propose un programme unique.
Line-up : Sarah King : voix ; Clement Trimouille : guitare ; Kim Baiunco : contrebasse ; Cesar Poirier : clarinette, saxophone
Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.
Jazz vocal — Sarah King, étoile montante de New York, enchante avec une interprétation vibrante et ludique des standards de jazz, pour une première en France à ne pas manquer.
Le samedi 18 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
Le samedi 18 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : de 27 à 30 euros
Tarif sur place : de 30 à 33 euros
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-19T00:30:00+02:00
fin : 2026-07-19T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-18T19:30:00+02:00_2026-07-18T20:30:00+02:00;2026-07-18T21:30:00+02:00_2026-07-18T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/concerts/sarah-king-quartet contact@38riv.com
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