Manœuvres sentimentales – concert, Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie, Roubaix
Manœuvres sentimentales – concert, Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie, Roubaix samedi 30 mai 2026.
Manœuvres sentimentales – concert Samedi 30 mai, 18h00 Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T20:30:00+02:00
Pour le finissage de l’exposition « Subterfuges de l’ignorance », le B.A.R invite le trio Manœuvres Sentimentales à prendre possession des lieux pour confronter musique et arts visuels.
À la croisée de l’improvisation libre, de l’avant-garde expérimentale et de la musique contemporaine, Andrea Bazzicalupo (guitare, sons), Peter Orins (batterie, percussions et objets) et Laurent Rigaut (alto sax, clarinette, électronique) bâtissent ensemble une architecture sonore intense, précise et imprévisible. Ils se risquent, comme les cinq artistes exposés, dans des contrées où rien n’est écrit d’avance et où tout, pourtant, exige (rigueur).
On peut « simplement s’asseoir, jouer sa note, la regarder se déployer et s’amplifier » et laisser les notes « se fondre, s’étirer, s’étendre, créant une odyssée improvisée » (Guy Grudzien).
De la musique, certains disent du bruit. Un véritable bourdonnement.
Une soirée pour celles et ceux qui souhaitent se laisser traverser, le temps d’une improvisation.
Manœuvres sentimentales : https://andreabazzicalupo.com/projects/manoeuvres-sentimentales/
Écouter : https://circum-disc.bandcamp.com/album/delightfully-deceitful
Voir : https://andreabazzicalupo.com/projects/manoeuvres-sentimentales/
Bureau d’Art et de Recherche – Qsp galerie
Lieu de cercle privé – Adhésion de soutien à partir de 5€
112, Avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix
Tél. 03.62.28.13.86 – info.le.bar@free.fr – www.le-bar.fr
Jeudi, vendredi, samedi & 1er dimanche 15:00 > 19:00
M° ligne 2 > Gare Jean Lebas – Bus > n°30 – 33 – CIT5 – Z6
Parking & V’lille > Gare Jean Lebas & Musée La Piscine
Photo © Philippe Lenglet
Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://andreabazzicalupo.com/projects/manoeuvres-sentimentales/ »}, {« link »: « https://circum-disc.bandcamp.com/album/delightfully-deceitful »}, {« link »: « mailto:info.le.bar@free.fr »}, {« link »: « http://www.le-bar.fr »}]
Pour clôturer l’exposition Subterfuges de l’ignorance, le trio Manœuvres Sentimentales (se jouera de nos certitudes) — saxophone, guitare, batterie, … — le samedi 30 mai, 18h30, à la Qsp galerie. #BARRbx #iloverbx
© DR
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