Manoir de la Maldemeure, La Maldemeure, Les Hauts-d’Anjou

Informations pratiques

Manoir de la Maldemeure 19 et 20 septembre La Maldemeure Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Construit du 15e au 17e siècle, ce manoir à l’allure de maison forte compte de jolies fenêtres à meneau et une cheminée sculptée.

Samedi et dimanche // 13h à 19h

• Visite guidée sur demande

• Visite libre des extérieurs et du four à pain

• Gratuit

La Maldemeure Champigné Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire Fief connu au milieu du 14e siècle. Le manoir connaît au moins trois périodes de construction. Le corps de logis principal rectangle date sans doute, pour l’essentiel, de la seconde moitié du 15e siècle, avec une travée de baies de la première Renaissance. Au 17e siècle, le manoir est redistribué avec escalier intérieur et grandes cheminées. A l’étage, les poutres maîtresses de plafonds sont décorées de torsades et motifs géométriques.

Construit du 15e au 17e siècle, ce manoir à l’allure de maison forte compte de jolies fenêtres à meneau et une cheminée sculptée.

©M. de la Poype