Vierzon

Manon Bril

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-27 20:30:00

fin : 2027-03-27

Date(s) :

2027-03-27

Docteure en histoire, Manon Bril fait de la vulgarisation sur internet depuis 2015, et désormais sur scène pour vous expliquer que rien n’a toujours été comme ça . Par exemple à Rome on faisait des réunions aux toilettes. Pardon mais c’est un autre monde que le nôtre, ça. Si, déso pas du tout déso. Ou alors on va pas aux mêmes soirées. Bref, le

parcours de l’humanité n’a aucun sens.. 20 .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Manon Bril Vierzon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de VIERZON