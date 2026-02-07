Manon Mullener 5tet, Adi Oasis, Sun Ra Arkestra Parc Henri Fabre Marseille 8e Arrondissement

Manon Mullener 5tet, Adi Oasis, Sun Ra Arkestra

Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 19h30. Parc Henri Fabre 20 Bd de Gabès Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Placée sous les signes de l’authenticité, de l’audace et de l’énergie, cette nouvelle édition poursuit la ligne artistique défendue depuis sa création en 2000.

Manon Mullener 5tet





Pour nous qui parlons de Jazz des cinq continents, Manon Mullener fait partie de cette ligne artistique si forte dans la jeunesse prometteuse du jazz européen. Son ouverture d’esprit, son amour de la musique et

une énergie farouche, la propulse hors de Suisse vers les rues de la Havane et les sons du Latin Jazz.

Depuis elle tisse ses notes entre jazz, musique latine et mélodies de sa Suisse natale. Ses compositions

sont des carnets de voyage, où se mêlent les échos des scènes du monde entier, de New York à La Havane.

Son jeu intime et habité produit immédiatement une onde sensorielle, dans laquelle vibre son histoire

personnelle qui s’entend en histoire universelle.





Adi Oasis





Jouer avec Prince était l’un de mes buts principaux dans ma vie d’artiste. J’étais persuadée que ça allait

arriver. Et ce rêve s’est envolé à sa mort. Je me suis dit que je n’avais plus de temps à perdre . La

chanteuse, bassiste et icône de la mode franco-caribéenne Adi Oasis a conquis le monde avec son premier

album, Lotus Glow . De la boue naît le lotus, symbole de l’engagement qu’elle a pris avec elle-même.

Depuis sa musique parcourt les plus grands festivals, chaque prestation met en lumière sa voix puissante

et caractéristique, sa basse funky et sa production rétro-futuriste. Petit à petit, elle s’est créé une solide fan

base et cumule près de 200 millions d’écoutes en streaming à travers le monde. Un jour Adi Oasis fait

sensation en arrivant sur scène en peignoir d’hôtel, basse à la main et serviette en guise de turban. Le

concert est devenu viral, non pas à cause de sa tenue, mais grâce à ce qu’il symbolisait une artiste qui

refuse de laisser l’adversité l’empêcher d’atteindre ses objectifs.





Sun Ra Arkestra





Attention événement Les légendes américaines de Sun Ra Arkestra atterrissent à Marseille pour délivrer leur jazz

cosmique toujours aussi exubérant. Formé au milieu des années 1950 pour être le véhicule privilégié des compositions

du fantasque claviériste américain Sun Ra, l’orchestre a traversé sept décennies en embrassant une grande variété

d’influences, du bebop aux musiques électroniques en passant par le spiritual jazz, le blues et les improvisations les

plus folles. Depuis 1993 et la mort de son leader, le Sun Ra Arkestra continue de porter la bonne parole sans relâche,

au fil de concerts toujours captivants. Depuis cinq ans, Sun Ra Arkestra semble vivre une nouvelle jeunesse,

avec la parution de trois albums studio, les formidables Swirling (2020), Living Sky (2022) et Lights On a

Satellite (2024). La musique du groupe y est plus luxuriante et ample que jamais. Le temps passe et l’esprit

reste, le groove aussi ! .

Parc Henri Fabre 20 Bd de Gabès Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Authentic, bold and energetic, this new edition continues the artistic line defended since its creation in 2000.

L’événement Manon Mullener 5tet, Adi Oasis, Sun Ra Arkestra Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille