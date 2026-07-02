Manon revisited, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Manon revisited 9 – 11 février 2027 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-09T20:00:00+01:00 – 2027-02-09T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-11T20:00:00+01:00 – 2027-02-11T21:30:00+01:00

Opéra | Nouvelle production

Pour cette nouvelle production de l’Académie de l’Opéra National de Bordeaux, les jeunes artistes livrent une version moderne d’un grand classique : Manon, de Jules Massenet. L’opéra, adapté du roman de l’abbé Prévost raconte le naufrage d’une jeunesse qui ne demande rien d’autre que la liberté de s’aimer. Dans la vision de Valentin Sueul et de Mathilde Juillard, l’action est resserrée autour de l’héroïne et des hommes de sa vie. Un destin qui oscille entre désir, sécurité, enfermement, et le rêve d’une liberté retrouvée.

Coproduction Opéra National de Bordeaux, Académie Ravel, Arcal, compagnie nationale de théâtre lyrique et musical

En partenariat avec la Ferme de Villefavard en Limousin et RésoNAnces, pôle supérieur de musique et de danse en Nouvelle-Aquitaine

Ateliers de l’Opéra National de Bordeaux, dans le cadre de sa démarche « zéro achat »

Avec le soutien du Château de Ferrand



Autour du spectacle

Lundi 8 février : soirée étudiante Crous avec cocktail en présence des artistes. Sur réservation

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/691088-manon-revisited »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/opera-manon-revisited-86711 »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.comhttps://www.opera-bordeaux.com/sites/default/files/styles/large/public/2025-10/Bloc%20marque%20Ferrand%20SE-%20WEB.jpg.webp?itok=KW_n-zEs »}]

Académie de l’Opéra National de Bordeaux Opéra