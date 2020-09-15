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Manu Chao – Ultra Acústico + Guest, Le Grand Sud, Lille

mardi 15 septembre 2026 · Le Grand Sud · Lille

Manu Chao – Ultra Acústico + Guest, Le Grand Sud, Lille

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
Le Grand Sud
Adresse
Rue de l'Europe, 59000 Lille
Ville
59155 Lille
Département
Nord
Tarif
Payant

Manu Chao – Ultra Acústico + Guest Mardi 15 septembre, 20h00 Le Grand Sud Nord

Payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T20:00:00+02:00 – 2026-09-15T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T20:00:00+02:00 – 2026-09-15T23:00:00+02:00

Au style unique toujours, toujours engagé. De ses voyages « pour de vrai », il n’a cessé d’envoyer ses cartes postales musicales, pour dire l’état du monde et nous conter ces femmes et hommes à qui souhaiter longue vie. À Lille « pour de vrai », on les chantera ensemble. Le bulletin météo évoque déjà une pluie de p’tits bonheurs, idéale, dit-on, pour vivifier les cœurs.
Une programmation de l’Aéronef au Grand Sud

Manu Chao
Ultra acústico + Guest
Mardi 15 septembre à 20h
Placement libre – Debout
Payant – Billetterie sur le site de l’Aéronef

Le Grand Sud Rue de l’Europe, 59000 Lille Lille 59155 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr/agenda/manuchao-2026 »}] Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places
En trio Ultra Acoustic multivitaminé, retrouvailles avec Manu Chao à Lille !

DR

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