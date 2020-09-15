Manu Chao – Ultra Acústico + Guest, Le Grand Sud, Lille

Informations pratiques

Manu Chao – Ultra Acústico + Guest Mardi 15 septembre, 20h00 Le Grand Sud Nord

Payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T20:00:00+02:00 – 2026-09-15T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-15T20:00:00+02:00 – 2026-09-15T23:00:00+02:00

Au style unique toujours, toujours engagé. De ses voyages « pour de vrai », il n’a cessé d’envoyer ses cartes postales musicales, pour dire l’état du monde et nous conter ces femmes et hommes à qui souhaiter longue vie. À Lille « pour de vrai », on les chantera ensemble. Le bulletin météo évoque déjà une pluie de p’tits bonheurs, idéale, dit-on, pour vivifier les cœurs.

Une programmation de l’Aéronef au Grand Sud

Manu Chao

Ultra acústico + Guest

Mardi 15 septembre à 20h

Placement libre – Debout

Payant – Billetterie sur le site de l’Aéronef

Le Grand Sud Rue de l’Europe, 59000 Lille Lille 59155 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr/agenda/manuchao-2026 »}] Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

En trio Ultra Acoustic multivitaminé, retrouvailles avec Manu Chao à Lille !

DR